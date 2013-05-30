Ставь лайки и следи за новостями
Range Ratio - индикатор для MetaTrader 5
5508
В основу положена простая идея о том, что при резком однонаправленном движении расстояние от максимального high до минимального low указанного периода должно стремиться к сумме диапазонов баров этого периода. Индикатор представляет собой отношение одного значения ко второму, то есть:
RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])
Индикатор предназначен для "старших" фреймов (Н4 и выше), неплохо работает на периодах в 3-5 баров. Значения более 0.7 говорят о том, что движение не имеет более потенциала и следует ожидать либо консолидации, либо отката, либо разворота.
Range Ratio с периодом 3 на EURUSD H4:
Советы:
- Не советую использовать индикатор с периодом больше 5, поскольку он был разработан именно под краткосрочные системы и чем больше значение периода - тем менее надёжен сигнал.
- Как видно на рисунке выше, указанные стрелками бары являются если не оптимальными, то по крайней мере довольно неплохими точками выхода (важно: подразумевается выход на закрытии свечи).
- Пример использования в качестве фильтра: если получен какой-либо сигнал на покупку на фрейме Н1, но при этом на дневках при восходящем тренде значение RangeRatio более 0.7 - рекомендуется сигнал игнорировать. Другими словами, намереваясь войти в рынок, проверяйте значение RangeRatio на старшем фрейме.
