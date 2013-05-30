В основу положена простая идея о том, что при резком однонаправленном движении расстояние от максимального high до минимального low указанного периода должно стремиться к сумме диапазонов баров этого периода. Индикатор представляет собой отношение одного значения ко второму, то есть:

RangeRatio = (max high - min low) / Sum(high[i] - low[i])

Индикатор предназначен для "старших" фреймов (Н4 и выше), неплохо работает на периодах в 3-5 баров. Значения более 0.7 говорят о том, что движение не имеет более потенциала и следует ожидать либо консолидации, либо отката, либо разворота.

Range Ratio с периодом 3 на EURUSD H4:

Советы: