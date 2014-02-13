它基于一个简单的想法, 在一段凌厉的单边走势中, 在选定的周期内, 最高和最低价之间的距离, 应该趋向该周期内柱线总合的范围。该指标是一个值与第二个值的比率, 就是:

范围比率 = (最高 - 最低) / 合计(最高[i] - 最低[i])

指标专为较高时间帧 (H4 或更高) 设计, 工作于 3 - 5 根柱线最好。数值大于 0.7 说明走势没有潜力, 因此将会盘整, 回滚或逆转。

范围比率, 周期 3, EURUSD H4:

温馨提示: