请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
它基于一个简单的想法, 在一段凌厉的单边走势中, 在选定的周期内, 最高和最低价之间的距离, 应该趋向该周期内柱线总合的范围。该指标是一个值与第二个值的比率, 就是:
范围比率 = (最高 - 最低) / 合计(最高[i] - 最低[i])
指标专为较高时间帧 (H4 或更高) 设计, 工作于 3 - 5 根柱线最好。数值大于 0.7 说明走势没有潜力, 因此将会盘整, 回滚或逆转。
范围比率, 周期 3, EURUSD H4:
温馨提示:
- 我不建议在周期大于 5 以上时使用本指标, 因为它设计用于短线系统, 所以较大的周期值 - 信号可靠性较低。
- 如上图所见, 箭头所指的柱线, 是十分理想的出场点 (重要: 我的意思是出场点是蜡烛条收盘价)。
- 作为滤波器使用的例子: 如果您在 H1 时间帧收到买信号, 但日线图的上升趋势上 RangeRatio 的值大于 0.7 - 建议忽略该信号。换句话说, 有意入场, 则检查更高时间帧的 RangeRatio 值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1748
InverseReaction
该指标的思路是基于, 不同寻常的价格变动将会通过逆反应来进行调整。Didi 指数
Didi 指数 mql5 源码。
扇形均线
一款扇形均线指标, 周期由四类级数之一定义r_MaСrossing
一个使用经典移动平均所有变化的平均值计算的移动平均信号线, 也可以产生提醒和发送推送通知.