Эта версия прерывистых полос Боллинджера применена к индикатору Velocity (сглаженному Моментуму).



В отличие от оригинального индикатора (который может быть использован для настроек стоп-лосса), эта версия благодаря отсутствию значений на графике, ориентирована на направление "тренда" и может быть рассмотрена как дополнительный способ получения сигнальной линии для индикатора Velocity.

Для удобства использования индикатор снабжен обычным набором алертов и функцией мультитаймфрейма, и в дополнение к функциям, обычным для базового индикатора BB stops, он расширен с помощью Velocity.



