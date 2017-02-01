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BB stops - velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Эта версия прерывистых полос Боллинджера применена к индикатору Velocity (сглаженному Моментуму).
В отличие от оригинального индикатора (который может быть использован для настроек стоп-лосса), эта версия благодаря отсутствию значений на графике, ориентирована на направление "тренда" и может быть рассмотрена как дополнительный способ получения сигнальной линии для индикатора Velocity.
Для удобства использования индикатор снабжен обычным набором алертов и функцией мультитаймфрейма, и в дополнение к функциям, обычным для базового индикатора BB stops, он расширен с помощью Velocity.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17414
Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5.Rabbit3
Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).
Индикатор BB stop в применении к стохастику.BB stops
Новая версия индикатора BB stops.