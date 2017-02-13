Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BB stops - velocity - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1755
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Esta versão das bandas de Bollinger intermitentes é aplicada ao indicador Velocity (Momentum suavizado).
Em contraste com o indicador inicial (que pode ser usado para configurar o Stop-Loss), esta versão, em virtude da ausência de valores, no gráfico, é orientada na direção da "tendência" e pode ser considerada como uma forma adicional de obter uma linha de sinal para o indicador Velocity.
Para facilidade de uso, o indicador é equipado com o conjunto usual de alertas e funções multi-timeframe, e, para além das funções normais para o indicador BB stops, ele é estendido usando o Velocity.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17414
Expert Advisor que sincroniza o tempo local do computador durante o período de 09:50-09:59 (antes da sessão da manhã) com o tempo do servidor MetaTrader 5 FORTS.SnakeInBorders_HTF
Indicador SnakeInBorders com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Indicador BB stop aplicado ao estocástico.BB stops
Nova versão do indicador BB stops.