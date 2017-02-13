CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BB stops - velocity - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1755
Avaliação:
(17)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Esta versão das bandas de Bollinger intermitentes é aplicada ao indicador Velocity (Momentum suavizado).

Em contraste com o indicador inicial (que pode ser usado ​​para configurar o Stop-Loss), esta versão, em virtude da ausência de valores, no gráfico, é orientada na direção da "tendência" e pode ser considerada como uma forma adicional de obter uma linha de sinal para o indicador Velocity.

Para facilidade de uso, o indicador é equipado com o conjunto usual de alertas e funções multi-timeframe, e, para além das funções normais para o indicador BB stops, ele é estendido usando o Velocity.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17414

Time sync FORTS Time sync FORTS

Expert Advisor que sincroniza o tempo local do computador durante o período de 09:50-09:59 (antes da sessão da manhã) com o tempo do servidor MetaTrader 5 FORTS.

SnakeInBorders_HTF SnakeInBorders_HTF

Indicador SnakeInBorders com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

BB stops - stochastic BB stops - stochastic

Indicador BB stop aplicado ao estocástico.

BB stops BB stops

Nova versão do indicador BB stops.