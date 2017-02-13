Esta versão das bandas de Bollinger intermitentes é aplicada ao indicador Velocity (Momentum suavizado).



Em contraste com o indicador inicial (que pode ser usado ​​para configurar o Stop-Loss), esta versão, em virtude da ausência de valores, no gráfico, é orientada na direção da "tendência" e pode ser considerada como uma forma adicional de obter uma linha de sinal para o indicador Velocity.

Para facilidade de uso, o indicador é equipado com o conjunto usual de alertas e funções multi-timeframe, e, para além das funções normais para o indicador BB stops, ele é estendido usando o Velocity.



