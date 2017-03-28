CodeBaseKategorien
Indikatoren

BB stops - velocity - Indikator für den MetaTrader 5

Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den Velocity Indikator (glattes Momentum) angewendet.

Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann verwendet werden als eine Form einer Signallinie für die Velocity.

Wie üblich ist die übliche Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die Velocity erweitert wurde.


BB stops - stochastic BB stops - stochastic

BB Stopps - Stochastik-Indikator.

BB stops BB stops

BB Stopps - Neue Version.

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — RSI Version.

aChartsAndMW5Class aChartsAndMW5Class

Die Klasse ermöglicht es, auf einfache Weise von Ihrem MQL5-Programme, Änderungen im Fenster "Market Watch" (Symbolsortierung, neue und gelöschte Symbole oder einer Reihe von Symbolen), sowie das Öffnen und Schließen von Charts und die Verfügbarkeit des Ein-Klick-Handels auf dem Chart zu kontrollieren, auf dem das Programm ausgeführt wird.