und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BB stops - velocity - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 856
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den Velocity Indikator (glattes Momentum) angewendet.
Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann verwendet werden als eine Form einer Signallinie für die Velocity.
Wie üblich ist die übliche Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die Velocity erweitert wurde.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17414
BB Stopps - Stochastik-Indikator.BB stops
BB Stopps - Neue Version.
BB stops — RSI Version.aChartsAndMW5Class
Die Klasse ermöglicht es, auf einfache Weise von Ihrem MQL5-Programme, Änderungen im Fenster "Market Watch" (Symbolsortierung, neue und gelöschte Symbole oder einer Reihe von Symbolen), sowie das Öffnen und Schließen von Charts und die Verfügbarkeit des Ein-Klick-Handels auf dem Chart zu kontrollieren, auf dem das Programm ausgeführt wird.