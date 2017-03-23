请观看如何免费下载自动交易
这个版本的布林带停止应用了一个速率 ("平滑动量") 指标。
不像原版指标 (可用于止损设置), 此版本由于缺少图表值而被引导到 "趋势" 方向, 并且可视为速率中的不同方式信号线。
为了帮助使用已内建的通用警报集合 (伴随多时间帧), 以及基本的布林带停止指标中已知的功能, 它随着速率的使用而得到扩展。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17414
