Версия индикатора Bollinger bands stops в применении к стохастическому индикатору.



В отличие от оригинального индикатора (который может быть использован для настройки стоп-лосса), эта версия, благодаря отсутствию значений на графике, направлена на "трендовую" версию, и может быть использована в качестве альтернативного способа получения сигнальной линии для стохастика.



Для удобства использования в индикатор включен стандартный набор алертов и функция мультитаймфрейма. В дополнение к функциям индикатора BB Stops, новая версия расширена использованием стохастика.





