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BB stops - stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Версия индикатора Bollinger bands stops в применении к стохастическому индикатору.
В отличие от оригинального индикатора (который может быть использован для настройки стоп-лосса), эта версия, благодаря отсутствию значений на графике, направлена на "трендовую" версию, и может быть использована в качестве альтернативного способа получения сигнальной линии для стохастика.
Для удобства использования в индикатор включен стандартный набор алертов и функция мультитаймфрейма. В дополнение к функциям индикатора BB Stops, новая версия расширена использованием стохастика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17413
BB stops - версия в применении к Velocity.BBand Width Ratio
Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5.
Новая версия индикатора BB stops.BB stops - rsi
BB stops — версия с RSI.