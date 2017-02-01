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Индикаторы

BB stops - stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3370
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
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Версия индикатора Bollinger bands stops в применении к стохастическому индикатору.

В отличие от оригинального индикатора (который может быть использован для настройки стоп-лосса), эта версия, благодаря отсутствию значений на графике, направлена на "трендовую" версию, и может быть использована в качестве альтернативного способа получения сигнальной линии для стохастика.

Для удобства использования в индикатор включен стандартный набор алертов и функция мультитаймфрейма. В дополнение к функциям индикатора  BB Stops, новая версия расширена использованием стохастика.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17413

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB stops - версия в применении к Velocity.

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5.

BB stops BB stops

Новая версия индикатора BB stops.

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — версия с RSI.