代码库部分
布林带停止 - 随机振荡 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
这个版本的布林带停止应用了一个随机振荡指标。

不像原版指标 (可用于止损设置), 此版本由于缺少图表值而被引导到 "趋势" 方向, 并且可视为随机振荡中的不同方式信号线。

为了帮助使用已内建的通用警报集合 (伴随多时间帧), 以及基本的布林带停止指标中已知的功能, 它随着随机振荡的使用而得到扩展。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/17413

