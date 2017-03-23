这个版本的布林带停止应用了一个随机振荡指标。



不像原版指标 (可用于止损设置), 此版本由于缺少图表值而被引导到 "趋势" 方向, 并且可视为随机振荡中的不同方式信号线。

为了帮助使用已内建的通用警报集合 (伴随多时间帧), 以及基本的布林带停止指标中已知的功能, 它随着随机振荡的使用而得到扩展。

