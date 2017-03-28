Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den Stochastik Indikator angewendet.



Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist er als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann als eine Form einer Signallinie für die Stochastik verwendet werden.

Wie üblich ist die Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die Stochastik erweitert wurde.

