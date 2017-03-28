CodeBaseKategorien
BB stops - stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den Stochastik Indikator angewendet.

Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist er als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann als eine Form einer Signallinie für die Stochastik verwendet werden.

Wie üblich ist die Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die Stochastik erweitert wurde.

BB Stopps - Neue Version.

BBand Width Ratio BBand Width Ratio

Eine Umsetzung der Breite der Bollinger Bänder für MetaTrader 5.

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB Stopps - Velocity Version.

BB stops - rsi BB stops - rsi

BB stops — RSI Version.