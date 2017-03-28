Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BB stops - stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1112
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Version der Bollinger Bänder Stopps wurde auf den Stochastik Indikator angewendet.
Anders als der originale Indikator (zum Setzen der Stopp-Loss), ist er als Trendindikator gedacht, da er keine "Chartwerte" zeigt, und kann als eine Form einer Signallinie für die Stochastik verwendet werden.
Wie üblich ist die Hinweisgebung inkludiert (zusammen mit der Multi-Zeitrahmenfähigkeit) und mit Eigenschaften des BB Stopps, der auf die Stochastik erweitert wurde.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17413
BB stops
BB Stopps - Neue Version.BBand Width Ratio
Eine Umsetzung der Breite der Bollinger Bänder für MetaTrader 5.
BB stops - velocity
BB Stopps - Velocity Version.BB stops - rsi
BB stops — RSI Version.