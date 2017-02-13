Participe de nossa página de fãs
BB stops - stochastic - indicador para MetaTrader 5
Versão do indicador Bollinger bands stops aplicada ao indicador estocástico.
Em contraste com o indicador inicial (que pode ser usado para configurar o Stop-Loss), esta versão, em virtude da ausência de valores, no gráfico, é orientada na direção da "tendência" e pode ser utilizada como uma forma adicional de obter uma linha de sinal para o estocástico.
Para facilidade de uso, o indicador é equipado com o conjunto usual de alertas e funções multi-timeframe. Para além das funções do indicador BB Stops, a nova versão é estendida usando o estocástico.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17413
