Versão do indicador Bollinger bands stops aplicada ao indicador estocástico.



Em contraste com o indicador inicial (que pode ser usado ​​para configurar o Stop-Loss), esta versão, em virtude da ausência de valores, no gráfico, é orientada na direção da "tendência" e pode ser utilizada como uma forma adicional de obter uma linha de sinal para o estocástico.



Para facilidade de uso, o indicador é equipado com o conjunto usual de alertas e funções multi-timeframe. Para além das funções do indicador BB Stops, a nova versão é estendida usando o estocástico.





