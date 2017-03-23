代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Linear_Price_Bar_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1236
等级:
(17)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 Linear_Price_Bar 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期 (时间帧)

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 Linear_Price_Bar.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例1. Linear_Price_Bar_HTF 指标

图例1. Linear_Price_Bar_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17410

Background_Candles_i-OneThird_HTF Background_Candles_i-OneThird_HTF

指标将绘制更高时间帧 i-OneThird 指标的蜡烛条，利用了 DRAW_FILLING 缓存区来绘制彩色充色长方形。

移动均线交易系统 移动均线交易系统

基于周期为 5/20/40/60 的均线策略。

布林带停止 布林带停止

布林带停止 - 新版本。

布林带停止 - 随机振荡 布林带停止 - 随机振荡

布林带停止 - 随机振荡指标。