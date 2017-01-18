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Индикаторы

Linear_Price_Bar_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2534
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Linear_Price_Bar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Linear_Price_Bar.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Linear_Price_Bar_HTF

Рис.1. Индикатор Linear_Price_Bar_HTF

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Moving Average Trade System Moving Average Trade System

Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.

Background_Candles_i-OneThird_HTF Background_Candles_i-OneThird_HTF

Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Time sync FORTS Time sync FORTS

Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.