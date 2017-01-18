Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.

Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

Советник синхронизирует локальное время компьютера в период с 9:50 до 9:59 (перед началом утренней сессии) с временем сервера MetaTrader 5 ФОРТС.