AMA_SLOPE - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Kalenzo
Осциллятор, отображающий скорость изменения индикатора AMA в пунктах ценового графика.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.04.2008.
Рис.1 Индикатор AMA_SLOPE
OnChart_RSI
Осциллятор RSI, расположенный непосредственно на ценовом графикеOnChart_Stochastic
Стохастический осциллятор, расположенный непосредственно на ценовом графике
IINWMARROWS
Семафорный сигнальный индикатор с использованием мувинговStochastic_HTF
Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.