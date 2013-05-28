CodeBaseРазделы
Индикаторы

AMA_SLOPE - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Kalenzo

Осциллятор, отображающий скорость изменения индикатора AMA в пунктах ценового графика.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.04.2008.

Рис.1 Индикатор AMA_SLOPE

