Реальный автор:

Kalenzo

Осциллятор, отображающий скорость изменения индикатора AMA в пунктах ценового графика.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 23.04.2008.

Рис.1 Индикатор AMA_SLOPE