AMA_SLOPE - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
702
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

Kalenzo

Der Oszillator zeigt die Veränderungsrate des AMA-Indikators in Points des Preischarts.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.04.2008.

Bild 1. Der Indikator AMA_SLOPE

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1740

IINWMARROWS IINWMARROWS

Ein Signal-Indikator, der gleitende Durchschnitte verwendet.

OnChart_RSI OnChart_RSI

Der RSI Oszillator direkt auf dem Chart

InverseReaction InverseReaction

Dieser Indikator basiert auf der Idee, dass ein ungewöhnlicher Einfluss auf die Preise durch eine umgekehrte Reaktion angepasst wird.

WildersDMI WildersDMI

Ein komplexer Trend-Indikator, der zur Berechnung den ADX verwendet