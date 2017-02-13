CodeBaseSeções
Fractal_TRIX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real: jppoton@yahoo.com

TRIX fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Fig.1. Indicador Fractal_TRIX

Fig.1. Indicador Fractal_TRIX

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17384

Trend_Catcher Trend_Catcher

Este Expert Advisor procura a tendência segundo três médias móveis (período 200, 50, 25 ou outros a pedido do usuário) e abre operações utilizando o indicador SAR parabólico. No EA, mantem-se presente o Martingale, o cálculo de lote é efetuado como uma porcentagem do depósito dependendo do Stop-Loss.

BollTrade BollTrade

Negociação segundo o indicador Bollinger Bands. Períodos do gráfico a partir de M30 e superiores.

SnakeInBorders SnakeInBorders

O SnakeInBorders calcula o corredor de mercado filtrado, delimitado por dois bordas BorderTop[] e BorderBot[], e Mart[] de sinal.

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

Indicador XMA-XN com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.