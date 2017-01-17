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Индикаторы

Fractal_TRIX - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2359
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com

Фрактальный TRIX. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.

Рис.1. Индикатор Fractal_TRIX

Рис.1. Индикатор Fractal_TRIX

SnakeInBorders SnakeInBorders

SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Moving Average Trade System Moving Average Trade System

Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.

XprofuterDD_HTF XprofuterDD_HTF

Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.