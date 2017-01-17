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Fractal_TRIX - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: jppoton@yahoo.com
Фрактальный TRIX. Для более полного описания, пожалуйста, пройдите в блог автора.
Рис.1. Индикатор Fractal_TRIX
SnakeInBorders
SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].XMA-XN_HTF
Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Moving Average Trade System
Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.XprofuterDD_HTF
Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.