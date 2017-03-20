CodeBaseKategorien
Indikatoren

Fractal_TRIX - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
956
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: jppoton@yahoo.com

Fractal TRIX. Für die bessere Beschreibung, Gehen Sie bitte, in den Block des Autors.

in Abb.1. Der Indikator Fractal_TRIX

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17384

