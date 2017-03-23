代码库部分
指标

Fractal_TRIX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
真实作者: jppoton@yahoo.com

分形 TRIX。更多详情, 参看 作者的博客

图例1. Fractal_TRIX 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17384

