请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者: jppoton@yahoo.com
分形 TRIX。更多详情, 参看 作者的博客。
图例1. Fractal_TRIX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17384
SnakeInBorders
SnakeInBorders 计算已过滤行情的通道, 两条边界受 BorderTop[] 和 BorderBot[] 限制, 并计算信号 Mart[]。XMA-XN_HTF
指标 XMA-XN 在输入参数中有时间帧选项。
Trend_Catcher
智能交易系统基于三条移动均线 (周期分别为 200, 50, 25 或其它自动以周期) 识别趋势, 并使用抛物线 SAR 指标进行交易。智能交易系统采用马丁格尔技术, 手数依据止损按照资金的百分比计算。BollTrade
基于布林带指标进行交易。图表时间帧 — M30 及更高。