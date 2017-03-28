CodeBaseKategorien
BBand Width Ratio - Indikator für den MetaTrader 5

Eine Umsetzung der Breite der Bollinger Bänder für MetaTrader 5. Die Originalversion ist hier: https://www.mql5.com/en/code/7241.

BBand Width Ratio

USDollar vs JPYen 15min

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17330

