Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BBand Width Ratio - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1016
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Eine Umsetzung der Breite der Bollinger Bänder für MetaTrader 5. Die Originalversion ist hier: https://www.mql5.com/en/code/7241.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17330
Normalized MACD
Normalized MACD.Buy sell volume
Kauf- Verkauf-Volumen.
BB stops
BB Stopps - Neue Version.BB stops - stochastic
BB Stopps - Stochastik-Indikator.