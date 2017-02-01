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Индикаторы

BBand Width Ratio - индикатор для MetaTrader 5

sachjo0120
sachjo0120

sachjo0120

1 код
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Просмотров:
2603
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5. Оригинальная версия здесь: https://www.mql5.com/en/code/7241.

BBand Width Ratio

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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17330

Rabbit3 Rabbit3

Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).

Нормализованная MACD Нормализованная MACD

Нормализованная MACD.

BB stops - velocity BB stops - velocity

BB stops - версия в применении к Velocity.

BB stops - stochastic BB stops - stochastic

Индикатор BB stop в применении к стохастику.