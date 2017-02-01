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BBand Width Ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Реализация индикатора Bollinger Band Width для MetaTrader 5. Оригинальная версия здесь: https://www.mql5.com/en/code/7241.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17330
Rabbit3
Стратегия использует два индикатора (Moving Average, MA) - с разными периодами, (Commodity Channel Index, CCI) и (Williams’ Percent Range, %R).Нормализованная MACD
Нормализованная MACD.
BB stops - velocity
BB stops - версия в применении к Velocity.BB stops - stochastic
Индикатор BB stop в применении к стохастику.