Korrigierter Geschwindigkeitsindikator



Geschwindigkeit (Velocity) wird gewöhnlich als "geglättetes Momentum" bezeichnet und das trifft zu (die Ergebnisse sind glatter, ohne zusätzlichen Lag, der so normalerweise entsteht). Es ist logisch auch die Velocity in "korrigierter" Version anzubieten, so dass beide (Momentum und Velocity) verwendet werden können. Die, die nach mehr "Geschwindigkeit" im Indikator suchen, für die ist das Momentum die richtige Wahl. Diejenige, die Werte gefiltert sehen wollen, wählen besser Velocity, aber jetzt ist beides verfügbar und jeder kann leicht seine Wahl treffen.



Ist die Periodenlänge der "Korrektur" <0, ist der berechnete Wert der der eigentlichen Velocity.



Obwohl die Velocity eigentlich einen guten Job macht und viele falsche Signale herausfiltert, so geht die "Korrektur" noch einen Schritt weiter. In Kombination mit variablen Level wird die Wahl einer "signifikanten Änderung" ist jetzt nicht mehr nur an das Kreuzen der Nulllinie gebunden und Reaktionszeit (oder der "erwartete Lag") kann leicht kontrolliert werden.



Eine Hinweisgebung ist bereits inkludiert. Abhängig von der Farbgebung werden auch die Hinweise ausgelöst. Mögliche Farbwechsel/Hinweise entstehen bei:

einer Kreuzung der äußeren Level

einer Kreuzung der Mittellinie

Umkehr der Steigung

beim Kreuzen mit der originalen Velocity (in diesem Fall wird der "korrigierte" Wert als eine Ar Signallinie verwendet)

Velocity ist ein Indikator aus der Momentum Familie, aber trotz aller Änderungen sollte eine "trendige" Verwendung auch gegeben sein (das obigen Beispiel gibt ein "größeres Bild").





