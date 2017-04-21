修正的速度指标。



速度指标经常是指 "更平滑的动量(smoother momentum)", 这是对的 (它平滑而没有延迟，而一般平滑会有延迟). 所以很有逻辑的一步是让速度指标有一个"修正的"版本，这样就可以使用两个指标(动量和速度)了。对于更想在指标中追求"速度"的人，也许应该选择动量，对于那些想过滤掉数值的人，速度也许是更好的选择，但是现在，两个版本都有了，选择就简单了(并且可能了)。



如果"修正"的周期数设为 <0, 计算的值就和速度指标一样。



尽管速度指标已经可以很好地过滤掉很多错误信号，"修正"方法可以做得更好。通过浮动水平的组合，对于"很大改变"的选择不再是没有交叉，而回应(或者说"得到的延迟")可以轻松控制。



已经包含了提醒，根据颜色选择，也就能触发提醒。可能的颜色/提醒选择有:

外部水平交叉

中线水平交叉

当斜率改变

最初速度值的交叉 (当 "修正" 值用于信号线并与最初的数值作比较时)

速度是一个动量家族的指标，但是通过这些修改，可以考虑它的"趋势"用法 (上面的例子可以作为更广泛应用的例子)。





