CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Corr velocity - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1356
Avaliação:
(29)
Publicado:
8RPM096D.zip (1.31 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Velocity Corrigido.

O Velocity é geralmente caracterizado como um "momentum suavizado", e é realmente o caso (seus valores são mais suaves e, inclusive, não têm o atraso típico para suavizações grandes). Era um passo lógico para obter um Velocity na versão "corrigida", a fim de poder usar o momentum e o Velocity. Para aqueles que querem obter um indicador de "velocidade", o Momentum é uma boa escolha. Se alguém quiser obter valores filtrados, o Velocity é uma boa escolha, mas agora que ambas as versões estão disponíveis, a escolha se torna ainda mais fácil.

Se o período de "correção" for definido como <0, o nível calculado será o mesmo do Velocity.

Mesmo se o Velocity já tiver feito um excelente trabalho de filtragem de sinais falsos, o método "corrigido" avança um passo para a frente dele. Com a combinação de níveis flutuantes, a seleção da "alteração significativa" está limitada apenas à linha zero.

o indicador já vem incorporado com alertas Os alertas são ativados em paralelo com a mudança de cor. É possível selecionar uma das seguintes opções:

  • no cruzamento do nível externo
  • cruzamento do nível médio
  • na mudança da inclinação
  • ou no cruzamento do nível do Velocity original (o nível "corrigido", neste caso, é usado como uma espécie de linha de sinal em comparação como o valor original).

O Velocity refere-se à família de indicadores de momentum, mas, com todas as alterações, também se torna possível seu uso de "tendência."


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17253

Buy sell volume Buy sell volume

Volumes Buy e sell.

Money Fixed Margin Money Fixed Margin

Exemplo para calcular o tamanho do lote com uma margem fixa. Isto é, se for especificado 10%, é aberta uma posição cuja margem é 10% da margem livre.

Corr momentum Corr momentum

Momentum "corrigido."

VWAP bands VWAP bands

Bandas de volume ponderado.