Corr velocity - indicador para MetaTrader 5
- 1356
-
Indicador Velocity Corrigido.
O Velocity é geralmente caracterizado como um "momentum suavizado", e é realmente o caso (seus valores são mais suaves e, inclusive, não têm o atraso típico para suavizações grandes). Era um passo lógico para obter um Velocity na versão "corrigida", a fim de poder usar o momentum e o Velocity. Para aqueles que querem obter um indicador de "velocidade", o Momentum é uma boa escolha. Se alguém quiser obter valores filtrados, o Velocity é uma boa escolha, mas agora que ambas as versões estão disponíveis, a escolha se torna ainda mais fácil.
Se o período de "correção" for definido como <0, o nível calculado será o mesmo do Velocity.
Mesmo se o Velocity já tiver feito um excelente trabalho de filtragem de sinais falsos, o método "corrigido" avança um passo para a frente dele. Com a combinação de níveis flutuantes, a seleção da "alteração significativa" está limitada apenas à linha zero.
o indicador já vem incorporado com alertas Os alertas são ativados em paralelo com a mudança de cor. É possível selecionar uma das seguintes opções:
- no cruzamento do nível externo
- cruzamento do nível médio
- na mudança da inclinação
- ou no cruzamento do nível do Velocity original (o nível "corrigido", neste caso, é usado como uma espécie de linha de sinal em comparação como o valor original).
O Velocity refere-se à família de indicadores de momentum, mas, com todas as alterações, também se torna possível seu uso de "tendência."
