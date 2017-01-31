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Corr velocity - индикатор для MetaTrader 5
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Скорректированный индикатор Velocity.
Velocity обычно характеризуется как "сглаженный моментум", и это фактически так и есть (его значения более сглаженные, причем без характерного для большой сглаженности запаздывания). Было логичным шагом получить Velocity в "скорректированной" версии, чтобы иметь возможность использовать и моментум, и Velocity. Для тех, кто хочет получить "скоростной" индикатор, возможно, Моментум будет хорошим выбором. Если кто-то хочет получить отфильтрованные значения, то хорошим выбором будет Velocity, но сейчас, когда доступны обе версии, выбирать становится еще проще.
Если период "коррекции" установлен на <0, то вычисляемый уровень такой же, как для Velocity.
Даже если Velocity уже сделала отличную работу по фильтрации большего количества ложных сигналов, "скорректированный" метод двигает ее еще на один шаг вперед. С комбинацией плавающих уровней, выбор "значимого изменения" лимитирован только нулевой линией.
В индикатор уже включены алерты. Алерты срабатывают параллельно с изменением цвета. Возможно выбрать из следующих опций:
- на пересечении внешнего уровня
- пересечение среднего уровня
- на изменении наклона
- или на пересечении уровня оригинальной Velocity (тогда "скорректированный" уровень используется как своего рода сигнальная линия в сравнении с оригинальным значением)
Velocity относится к семье импульсных индикаторов, но со всеми изменениями его "трендовое" использование тоже становится возможным.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17253
"Скорректированный" Моментум.VWAP bands
Объемно-взвешенные полосы.
Объемы Buy и sell.Нормализованная MACD
Нормализованная MACD.