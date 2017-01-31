Скорректированный индикатор Velocity.



Velocity обычно характеризуется как "сглаженный моментум", и это фактически так и есть (его значения более сглаженные, причем без характерного для большой сглаженности запаздывания). Было логичным шагом получить Velocity в "скорректированной" версии, чтобы иметь возможность использовать и моментум, и Velocity. Для тех, кто хочет получить "скоростной" индикатор, возможно, Моментум будет хорошим выбором. Если кто-то хочет получить отфильтрованные значения, то хорошим выбором будет Velocity, но сейчас, когда доступны обе версии, выбирать становится еще проще.



Если период "коррекции" установлен на <0, то вычисляемый уровень такой же, как для Velocity.



Даже если Velocity уже сделала отличную работу по фильтрации большего количества ложных сигналов, "скорректированный" метод двигает ее еще на один шаг вперед. С комбинацией плавающих уровней, выбор "значимого изменения" лимитирован только нулевой линией.



В индикатор уже включены алерты. Алерты срабатывают параллельно с изменением цвета. Возможно выбрать из следующих опций:

на пересечении внешнего уровня

пересечение среднего уровня

на изменении наклона

или на пересечении уровня оригинальной Velocity (тогда "скорректированный" уровень используется как своего рода сигнальная линия в сравнении с оригинальным значением)

Velocity относится к семье импульсных индикаторов, но со всеми изменениями его "трендовое" использование тоже становится возможным.





