O indicador mostra os parâmetros - de símbolo e de conta - que estão sujeitos a alterações após a saída de notícias importantes ou antes do encerramento da sessão semanal.
Os seguintes parâmetros podem ser alterados:
- Leverage — a alavancagem pode mudar para baixo, por exemplo, após serem publicadas notícias importantes, antes de fechar o mercado, na sexta-feira.
- StopLevel — níveis de colocação de stop loss e take profit (em pontos). Após serem publicadas notícias importantes e no final da sessão pode ser aumentados.
- MarginCall — após atingir o nível de drawdown, é recomendado realizar um depósito de dinheiro ou fechar algumas transações.
- StopOut — após atingir este nível de drawdown, a corretora pode fechar forçosamente parte das transações não-rentáveis.
Os seguintes parâmetros estão mudando constantemente, dependendo das cotações do símbolo atual.
- PointPrice — preço do ponto na moeda de depósito.
- SpreadSmooth — spread atual, médio no SpreadSmoothTicks de ticks.
- RealSpread — spread atual sem média.
- SpreadPrice — preço do spread médio na moeda do depósito.
Parâmetros:
- FontSize — tamanho da fonte
- FontColor — cor da fonte
- FontName — nome da fonte
- XOffset — distância em pixels do canto inferior esquerdo para o direito
- YOffset — distância em pixels do canto inferior esquerdo para cima e espaçamento entre linhas
- SpreadSmoothTicks — período de média do valor do spread
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17205
