ShowImportantParams - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra os parâmetros - de símbolo e de conta - que estão sujeitos a alterações após a saída de notícias importantes ou antes do encerramento da sessão semanal.

show

Os seguintes parâmetros podem ser alterados:

  • Leverage — a alavancagem pode mudar para baixo, por exemplo, após serem publicadas notícias importantes, antes de fechar o mercado, na sexta-feira.
  • StopLevel — níveis de colocação de stop loss e take profit (em pontos). Após serem publicadas notícias importantes e no final da sessão pode ser aumentados.
  • MarginCall — após atingir o nível de drawdown, é recomendado realizar um depósito de dinheiro ou fechar algumas transações.
  • StopOut — após atingir este nível de drawdown, a corretora pode fechar forçosamente parte das transações não-rentáveis.
Os seguintes parâmetros estão mudando constantemente, dependendo das cotações do símbolo atual.
  • PointPrice — preço do ponto na moeda de depósito.
  • SpreadSmooth — spread atual, médio no SpreadSmoothTicks de ticks.
  • RealSpread — spread atual sem média.
  • SpreadPrice — preço do spread médio na moeda do depósito.

Parâmetros:

  • FontSize — tamanho da fonte
  • FontColor — cor da fonte
  • FontName — nome da fonte
  • XOffset — distância em pixels do canto inferior esquerdo para o direito
  • YOffset — distância em pixels do canto inferior esquerdo para cima e espaçamento entre linhas
  • SpreadSmoothTicks — período de média do valor do spread

