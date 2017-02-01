O indicador mostra os parâmetros - de símbolo e de conta - que estão sujeitos a alterações após a saída de notícias importantes ou antes do encerramento da sessão semanal.

Os seguintes parâmetros podem ser alterados:

Leverage — a alavancagem pode mudar para baixo, por exemplo, após serem publicadas notícias importantes, antes de fechar o mercado, na sexta-feira.

StopLevel — níveis de colocação de stop loss e take profit (em pontos). Após serem publicadas notícias importantes e no final da sessão pode ser aumentados.

MarginCall — após atingir o nível de drawdown, é recomendado realizar um depósito de dinheiro ou fechar algumas transações.

StopOut — após atingir este nível de drawdown, a corretora pode fechar forçosamente parte das transações não-rentáveis.

Os seguintes parâmetros estão mudando constantemente, dependendo das cotações do símbolo atual.

PointPrice — preço do ponto na moeda de depósito.

SpreadSmooth — spread atual, médio no SpreadSmoothTicks de ticks.

RealSpread — spread atual sem média.

SpreadPrice — preço do spread médio na moeda do depósito.

Parâmetros: