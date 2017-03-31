無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は銘柄パラメータと口座パラメータを表示します。これらのうちには重要なニュースリリース中や週次セッションの終了前に変更されるものもあります。
次のパラメータは変更されることがあります。
- Leverage — 重要なニュースリリース中や金曜日に市場が閉まる前などに減少することがあります。
- StopLevel — 決済指値と決済逆指値（ポイント単位）。ニュースリリース中やセッション終了時に増加する可能性があります。
- MarginCall — このドローダウンレベルに達した場合は、入金またはいくつかの取引の決済が推奨されます。
- StopOut — このドローダウンレベルに達すると、ブローカーは負け取引の一部の決算を強制する可能性があります。
下記のパラメータは、銘柄の現在の相場に応じて常に変化します。
- PointPrice — 預金通貨の1ポイントの価値
- SpreadSmooth — SpreadSmoothTicksティックの現在の平均スプレッド
- RealSpread — 平均化なしの現在のスプレッド
- SpreadPrice — 預金通貨での平均スプレッドの価値
パラメータ：
- FontSize
- FontColor
- FontName
- XOffset — 左下隅からの水平オフセット（ピクセル単位）
- YOffset — ピクセル単位の左下隅からの垂直オフセットと線の間の距離
- SpreadSmoothTicks — スプレッド値平均期間
