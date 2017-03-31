コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ShowImportantParams - MetaTrader 5のためのインディケータ

Alexey Volchanskiy | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1052
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は銘柄パラメータと口座パラメータを表示します。これらのうちには重要なニュースリリース中や週次セッションの終了前に変更されるものもあります。

show

次のパラメータは変更されることがあります。

  • Leverage — 重要なニュースリリース中や金曜日に市場が閉まる前などに減少することがあります。
  • StopLevel — 決済指値と決済逆指値（ポイント単位）。ニュースリリース中やセッション終了時に増加する可能性があります。
  • MarginCall — このドローダウンレベルに達した場合は、入金またはいくつかの取引の決済が推奨されます。
  • StopOut — このドローダウンレベルに達すると、ブローカーは負け取引の一部の決算を強制する可能性があります。
下記のパラメータは、銘柄の現在の相場に応じて常に変化します。
  • PointPrice — 預金通貨の1ポイントの価値
  • SpreadSmooth — SpreadSmoothTicksティックの現在の平均スプレッド
  • RealSpread — 平均化なしの現在のスプレッド
  • SpreadPrice — 預金通貨での平均スプレッドの価値

パラメータ：

  • FontSize
  • FontColor
  • FontName
  • XOffset — 左下隅からの水平オフセット（ピクセル単位）
  • YOffset — ピクセル単位の左下隅からの垂直オフセットと線の間の距離
  • SpreadSmoothTicks — スプレッド値平均期間

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17205

Money Fixed Risk Money Fixed Risk

取引当りのリスクに応じてロット価値を計算する例です。

Hercules A.T.C. 2006 Hercules A.T.C. 2006

このエキスパートアドバイザーは、移動平均ブレイクアウトを取引します。2つのiMA（移動平均、MA）、iRSI（相対強度指数、RSI）、2つのiEnvelopes（エンベロープ）が使用されます。

BigBarSound BigBarSound

このエキスパートアドバイザーは、ローソク足のサイズが一定値を超えた場合にアラート音を鳴らします。

Master_MM_Droid Master_MM_Droid

1つのエキスパートアドバイザーでの4つの取引戦略です。