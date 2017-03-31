この指標は銘柄パラメータと口座パラメータを表示します。これらのうちには重要なニュースリリース中や週次セッションの終了前に変更されるものもあります。

次のパラメータは変更されることがあります。

Leverage — 重要なニュースリリース中や金曜日に市場が閉まる前などに減少することがあります。

StopLevel — 決済指値と決済逆指値（ポイント単位）。ニュースリリース中やセッション終了時に増加する可能性があります。

MarginCall — このドローダウンレベルに達した場合は、入金またはいくつかの取引の決済が推奨されます。

StopOut — このドローダウンレベルに達すると、ブローカーは負け取引の一部の決算を強制する可能性があります。

下記のパラメータは、銘柄の現在の相場に応じて常に変化します。

PointPrice — 預金通貨の1ポイントの価値

SpreadSmooth — SpreadSmoothTicksティックの現在の平均スプレッド

RealSpread — 平均化なしの現在のスプレッド

SpreadPrice — 預金通貨での平均スプレッドの価値

パラメータ：