Der Indikator zeigt die Parameter des Symbols und des Kontos, einige von denen sich bei dem Veröffentlichen der wichtigen Neuigkeiten oder vor der Schließung der wöchentlichen Tagung ändern können.

Es können die folgenden Parameter sich ändern:

Leverage — der Hebel, der sich Richtung der Abnahme entwickeln kann, zum Beispiel, beim Veröffentlichen der wichtigen Neuigkeiten, vor der Schließung des Marktes am Freitag.

StopLevel — die Ebene der Setzung stop loss und take profit (in Punkten). Sie können beim Veröffentlichen der wichtigen Neuigkeiten und am Ende der Tagung zunehmen.

MarginCall — bei der Erreichung dieser Ebene des Drawdown ist es empfehlenswert, das Konto aufzuladen oder einige Geschäfte zu schließen.

StopOut — bei der Erreichung dieser Ebene des Drawdown kann Broker den Teil der verlustbringenden Geschäfte zwangsläufig schließen.

Die folgenden Parameter ändern sich ständig je nach der Notierung des laufenden Symbols.

PointPrice — Der Preis des Punktes in der Währung des Deposits.

SpreadSmooth — der laufende Spread, der auf SpreadSmoothTicks in Ticks zum Mittelwert berechet ist.

RealSpread — der laufende Spread, der ohne Mittelwertbildung ist.

SpreadPrice — Der Preis des mittelwertgebildeten Spread in der Währung des Deposits.

Parameter: