请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标显示了交易品种和账户的参数，其中的一些可能在重要新闻发布的时候或者一周接近结束的时候改变。
以下的参数可能改变：
- Leverage — 可以减小, 比如在重要新闻发布的时候，在星期五市场关闭之前。
- StopLevel — 止损和获利水平 (点数). 它们可能在欣慰发布和一周结束时变大。
- MarginCall — 当回撤水平达到了这个地方，就推荐存款或者关闭一些交易。
- StopOut — 当回撤水平达到时，经纪商可能被迫关闭一部分亏损的交易。
以下参数经常改变，根据交易品种的当前报价。
- PointPrice — 存款货币一个点的价值。
- SpreadSmooth — 当前的点差，在 SpreadSmoothTicks 分时做平均。
- RealSpread — 没有经过平均的当前点差.
- SpreadPrice — 存款币别单位的平均点差值。
参数:
- FontSize
- FontColor
- FontName
- XOffset — 距离左下角的水平偏移像素点数
- YOffset — 距离左下角的垂直偏移像素点书以及线之间的距离
- SpreadSmoothTicks — 点差值平均周期数
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17205
AdxVma trend
AdxVma 趋势.固定风险资金
这是一个根据每次交易所承担风险来计算手数数值的实例。
BigBarSound
本EA交易在烛形大小超过某个值时发出声音提醒。Master_MM_Droid
在一个EA交易中有四个交易策略。