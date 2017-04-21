本指标显示了交易品种和账户的参数，其中的一些可能在重要新闻发布的时候或者一周接近结束的时候改变。

以下的参数可能改变：

Leverage — 可以减小, 比如在重要新闻发布的时候，在星期五市场关闭之前。

StopLevel — 止损和获利水平 (点数). 它们可能在欣慰发布和一周结束时变大。

MarginCall — 当回撤水平达到了这个地方，就推荐存款或者关闭一些交易。

StopOut — 当回撤水平达到时，经纪商可能被迫关闭一部分亏损的交易。

以下参数经常改变，根据交易品种的当前报价。

PointPrice — 存款货币一个点的价值。

SpreadSmooth — 当前的点差，在 SpreadSmoothTicks 分时做平均。

RealSpread — 没有经过平均的当前点差.

SpreadPrice — 存款币别单位的平均点差值。

参数: