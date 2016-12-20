Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии.

Могут меняться следующие параметры:

Leverage — плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу.

StopLevel — уровни установки stop loss и take profit (в пунктах). При выходе важных новостей и в конце сессии могут увеличиваться.

MarginCall — при достижении этого уровня просадки рекомендуется пополнить баланс или закрыть некоторые сделки.

StopOut — при достижении этого уровня просадки брокер может принудительно закрыть часть убыточных сделок.

Следующие параметры постоянно меняются в зависимости от котировки текущего символа.

PointPrice — цена пункта в валюте депозита.

SpreadSmooth — текущий спред, усредненный на SpreadSmoothTicks тиках.

RealSpread — текущий спред без усреднения.

SpreadPrice — цена усредненного спреда в валюте депозита.

Параметры: