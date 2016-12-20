Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ShowImportantParams - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3572
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии.
Могут меняться следующие параметры:
- Leverage — плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу.
- StopLevel — уровни установки stop loss и take profit (в пунктах). При выходе важных новостей и в конце сессии могут увеличиваться.
- MarginCall — при достижении этого уровня просадки рекомендуется пополнить баланс или закрыть некоторые сделки.
- StopOut — при достижении этого уровня просадки брокер может принудительно закрыть часть убыточных сделок.
Следующие параметры постоянно меняются в зависимости от котировки текущего символа.
- PointPrice — цена пункта в валюте депозита.
- SpreadSmooth — текущий спред, усредненный на SpreadSmoothTicks тиках.
- RealSpread — текущий спред без усреднения.
- SpreadPrice — цена усредненного спреда в валюте депозита.
Параметры:
- FontSize — размер шрифта
- FontColor — цвет шрифта
- FontName — название шрифта
- XOffset — смещение в пикселях от левого нижнего угла вправо
- YOffset — смещение в пикселях от левого нижнего угла вверх и расстояние между строчками
- SpreadSmoothTicks — период усреднения значения спреда
BigBarSound
Советник выдает звуковой сигнал и алерт при превышении определенного размера свечи.gazonkos
Советник работает на поиске импульса: iClose(t2)-iClose(t1).
3D индикатор Moving Average
Демонстрация 3D визуализации.2MA_4Level
В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).