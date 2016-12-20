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Индикаторы

ShowImportantParams - индикатор для MetaTrader 5

Alexey Volchanskiy
Alexey Volchanskiy

Alexey Volchanskiy

Программист с более чем 30-летним стажем, на форексе работаю с 2006 г. Занимаюсь разработкой торговых роботов, алготрейдингом, обучением программированию торговых роботов на языках MQL4, MQL5. Активно работаю в области создания роботов-скальперов. Изучаю и осваиваю другие платформы, имеющие
12 кодов 371 тема 14115 комментариев
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Просмотров:
3572
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Индикатор показывает параметры символа и счета, некоторые из которых могут меняться при выходе важных новостей или перед закрытием недельной сессии.

show

Могут меняться следующие параметры:

  • Leverage — плечо, может меняться в сторону уменьшения, например, при выходе важных новостей, перед закрытием рынка в пятницу.
  • StopLevel — уровни установки stop loss и take profit (в пунктах). При выходе важных новостей и в конце сессии могут увеличиваться.
  • MarginCall — при достижении этого уровня просадки рекомендуется пополнить баланс или закрыть некоторые сделки.
  • StopOut — при достижении этого уровня просадки брокер может принудительно закрыть часть убыточных сделок.
Следующие параметры постоянно меняются в зависимости от котировки текущего символа.
  • PointPrice — цена пункта в валюте депозита.
  • SpreadSmooth — текущий спред, усредненный на SpreadSmoothTicks тиках.
  • RealSpread — текущий спред без усреднения.
  • SpreadPrice — цена усредненного спреда в валюте депозита.

Параметры:

  • FontSize — размер шрифта
  • FontColor — цвет шрифта
  • FontName — название шрифта
  • XOffset — смещение в пикселях от левого нижнего угла вправо
  • YOffset — смещение в пикселях от левого нижнего угла вверх и расстояние между строчками
  • SpreadSmoothTicks — период усреднения значения спреда
BigBarSound BigBarSound

Советник выдает звуковой сигнал и алерт при превышении определенного размера свечи.

gazonkos gazonkos

Советник работает на поиске импульса: iClose(t2)-iClose(t1).

3D индикатор Moving Average 3D индикатор Moving Average

Демонстрация 3D визуализации.

2MA_4Level 2MA_4Level

В работе советника используются значения двух iMA (Moving Average, MA).