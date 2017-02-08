Un ejemplo para calcular el tamaño del lote dependiendo del riesgo para la operación.

Se establece el porcentaje del riesgo para la operación (parámetro % risk) y Stop Loss (parámetro StopLoss (in pips)). Así se determinan los parámetros de una posible pérdida del depósito.

El siguiente ciclo ha sido organizado para la simulación del trading:

static long count=- 21 ;

if (count% 980 == 0 )

{



El valor inicial count=-21 se establece exclusivamente para el «calentamiento» del Probador de Estrategias. Luego, se calcula el remanente de la división de la variable count por el número 980 (es un número cogido simplemente a la bola). Es decir, cada 980 ticks se realiza la entrada en el ciclo del cálculo del lote tomando en cuenta los riesgos para la operación.

Es el propio ciclo del cálculo del lote dependiendo del riesgo para la operación (cálculo para la posición Buy):

Primer paso





double check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol. Ask (),m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss);

Print ( "CheckOpenLong: " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", Balance: " , DoubleToString (m_account.Balance(), 2 ),

", Equity: " , DoubleToString (m_account.Equity(), 2 ),

", FreeMargin: " , DoubleToString (m_account.FreeMargin(), 2 ));

if (check_open_long_lot== 0.0 )

return ;

recibimos el tamaño del lote calculado para la posición Buy de acuerdo con StopLoss en la variable check_open_long_lot, usando el método CheckOpenLong de la clase CMoneyFixedRisk:

double check_open_long_lot=m_money.CheckOpenLong(m_symbol. Ask (),m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss);

En el registro de los EAs se muestran los siguientes parámetros: tamaño calculado del lote dependiendo del riesgo para la operación, balance de la cuenta comercial en el momento del cálculo, tamaño de fondos propios (Equity) en el momento del cálculo, tamaño del margen libre en el momento del cálculo:

Print ( "CheckOpenLong: " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", Balance: " , DoubleToString (m_account.Balance(), 2 ),

", Equity: " , DoubleToString (m_account.Equity(), 2 ),

", FreeMargin: " , DoubleToString (m_account.FreeMargin(), 2 ));

Si el cálculo ha devuelto el valor "0.0", salimos:

if (check_open_long_lot== 0.0 )

return ;

Segundo paso



Recibimos el tamaño del lote para la posición Buy (que se cubre con sus fondos) en la variable chek_volime_lot, usando el método CheckVolume de la clase CTrade. . Aquí enviamos los siguientes parámetros: m_symbol.Name() — nombre del símbolo, check_open_long_lot — volumen de la posición que queremos abrir (este parámetro lo hemos calculado antes):



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),check_open_long_lot,m_symbol. Ask (), ORDER_TYPE_BUY );

Tercer paso



Si el método CheckVolume ha devuelto algo distinto de "0.0", entonces comprobamos la condición: tenemos fondos suficientes para la apertura de la posición del lote calculado tomando en cuanta el riesgo.

if (chek_volime_lot!= 0.0 )

if (chek_volime_lot>=check_open_long_lot)

m_trade.Buy(chek_volime_lot, NULL ,m_symbol. Ask (),m_symbol. Bid ()-ExtStopLoss,m_symbol. Bid ()+ExtStopLoss);

else

Print ( "CMoneyFixedRisk lot = " , DoubleToString (check_open_long_lot, 2 ),

", CTrade lot = " , DoubleToString (chek_volime_lot, 2 ));

Si hay fondos suficientes, abrimos las posiciones, si faltan, en el registro de los EAs se muestra el tamaño calculado del lote considerando el riesgo para la operación (DoubleToString(check_open_long_lot,2)) y el tamaño del lote para el que hay fondos suficientes (DoubleToString(chek_volime_lot,2)).

Ejemplo (para probar en el Probados de Estrategias, seleccione EURUSD, M1, intervalo de la prueba de 2016.11.28, depósito $3000):

La posición Buy ha sido abierta (impresión del Registro del Probador) — el tamaño calculado del lote considerando el riesgo para la operación es de 2,23.

Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 03 : 24 CheckOpenLong: 2.23 , Balance: 3000.00 , Equity: 3000.00 , FreeMargin: 3000.00

Trade 2016.11 . 28 00 : 03 : 37 instant buy 2.23 EURUSD at 1.06076 sl: 1.05942 tp: 1.06142 ( 1.06042 / 1.06076 / 1.06042 )

Trades 2016.11 . 28 00 : 03 : 37 deal # 2 buy 2.23 EURUSD at 1.06076 done (based on order # 2 )

Trade 2016.11 . 28 00 : 03 : 37 deal performed [ # 2 buy 2.23 EURUSD at 1.06076 ]

Trade 2016.11 . 28 00 : 03 : 37 order performed buy 2.23 at 1.06076 [ # 2 buy 2.23 EURUSD at 1.06076 ]

Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 03 : 37 CTrade:: OrderSend : instant buy 2.23 EURUSD at 1.06076 sl: 1.05942 tp: 1.06142 [done at 1.06076 ]

Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 48 : 32 CheckOpenLong: 2.60 , Balance: 3000.00 , Equity: 2828.29 , FreeMargin: 462.80

Money Fixed Risk (EURUSD,M1) 2016.11 . 28 00 : 48 : 32 CMoneyFixedRisk lot = 2.60 , CTrade lot = 0.43

Trade 2016.11 . 28 00 : 53 : 15 stop loss triggered # 2 buy 2.23 EURUSD 1.06076 sl: 1.05942 tp: 1.06142 [ # 3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942 ]

Trades 2016.11 . 28 00 : 53 : 15 deal # 3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942 done (based on order # 3 )

Trade 2016.11 . 28 00 : 53 : 15 deal performed [ # 3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942 ]

Trade 2016.11 . 28 00 : 53 : 15 order performed sell 2.23 at 1.05942 [ # 3 sell 2.23 EURUSD at 1.05942 ]

Tester stopped by user

Tester final balance 2701.18 USD

al entrar la segunda vez en el ciclo, ha resultado que falta dinero para la apertura de la segunda poición.

Al final, la posición fue cerrada por Stop Loss con una pérdida de 298.82:





Eso casi corresponde al riesgo de 10% del depósito de 3 000.

