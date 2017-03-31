コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

JK BullP AutoTrader - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
844
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者CollectorMQL5コ―ドの著者barabashkakvn

ブルパワー指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。

2つの連続したポジションを開く

EURUSD,M5 с 2016.06.08 по 2016.12.10:

JK BullP AutoTraderテスタ 


