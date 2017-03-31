入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFractal_WeightOscillator指標です。

このエキスパートアドバイザーの作成は「Neural networks - where to start studying them（ニューラルネットワーク - どこでそれらを学習するか）」トピックに由来しています。

iStochastic（ストキャスティクス）とiRSI（相対力指数、RSI）指標を用いた取引です。