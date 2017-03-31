無料でロボットをダウンロードする方法を見る
JK BullP AutoTrader - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
844
- ビュー:
- 844
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者—Collector、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
ブルパワー指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。
2つの連続したポジションを開く
EURUSD,M5 с 2016.06.08 по 2016.12.10:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17185
