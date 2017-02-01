CodeBaseSeções
JK BullP AutoTrader - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
900
(17)
Autor da ideia — Collectorautor do código mq5 — barabashkakvn

Expert Advisor segundo o indicador Bulls Power.

Abertura de duas posições consecutivas.

EURUSD,M5 de 2016.06.08 a 2016.12.10:

JK BullP AutoTrader tester 


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17185

CashMachine 5min CashMachine 5min

O Expert Advisor utiliza os indicadores iDeMarker (DeMarker, DeM) e iStochastic (Stochastic Oscillator). Três níveis virtuais para proteger os lucros.

Indicador 3D Média Móvel Indicador 3D Média Móvel

Demonstração de visualização 3D.

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Criação de um Expert Advisor inspirado no tema "Redes neurais, como estudá-las e por onde começar?"

The Puncher The Puncher

Negociação segundo os indicadores: iStochastic (Stochastic Oscillator) e iRSI (Relative Strength Index, RSI).