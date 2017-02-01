Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
JK BullP AutoTrader - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 900
Autor da ideia — Collector, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Expert Advisor segundo o indicador Bulls Power.
Abertura de duas posições consecutivas.
EURUSD,M5 de 2016.06.08 a 2016.12.10:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17185
