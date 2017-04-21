代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

JK BullP AutoTrader - MetaTrader 5EA

Collector | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1213
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路的作者 是 CollectorMQL5 代码的作者 是 barabashkakvn。 

基于多头动能指标的EA交易。

建立两个连续的仓位。

EURUSD,M5 с 2016.06.08 по 2016.12.10:

JK BullP AutoTrader 测试 


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17185

3D 移动平均指标 3D 移动平均指标

3D 可视化的演示.

递归 (双重) 平滑随机震荡 递归 (双重) 平滑随机震荡

递归 (双重) 平滑随机震荡 - 可以递归计算双重平滑随机震荡，直到深度15。

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

本 EA 交易的创建来源是 "神经网络 - 从哪里开始进行研究".

PDFma PDFma

PDFma — 使用概率密度函数来做平均计算。