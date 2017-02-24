Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
JK BullP AutoTrader - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
Ansichten:
- 900
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Autor der Idee — Collector, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.
Der EA basiert auf dem Bulls Power Indikator und
eröffnet zwei Positionen eine nach der anderen.
EURUSD, M5 von 2016.06.08 bis 2016.12.10:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17185
