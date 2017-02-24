CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

JK BullP AutoTrader - Experte für den MetaTrader 5

Collector | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
900
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee — CollectorAutor des mq5 Codes — barabashkakvn

Der EA basiert auf dem Bulls Power Indikator und

eröffnet zwei Positionen eine nach der anderen.

EURUSD, M5 von 2016.06.08 bis 2016.12.10:

JK BullP AutoTrader tester 


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17185

CashMachine 5min CashMachine 5min

Der Expert Advisor verwendet die Indiaktoren iDeMarker (DeMarker, DeM) und iStochastic (Stochastic Oscillator). Drei virtuelle Schutzebenen für den Gewinn.

3D Indikator Moving Average 3D Indikator Moving Average

Demonstration der 3D-Visualisierung.

Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Zur Entwicklung des Expert Advisors hat mich das Thema "Neuronale Netze, womit fange ich an?" inspiriert

The Puncher The Puncher

Der Handel basiert auf den Indikatoren iStochastic (Stochastic Oscillator) und iRSI (Relative Strength Index, RSI).