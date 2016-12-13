CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

JK BullP AutoTrader - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1880
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи — Collectorавтор кода mq5 — barabashkakvn

Советник по индикатору  Bulls Power.

Открытие двух позиций подряд.

EURUSD,M5 с 2016.06.08 по 2016.12.10:

JK BullP AutoTrader tester 


Gandalf_PRO Gandalf_PRO

Создание советника навеяно темой "Нейросети, как их освоить, с чего начать?"

ALMA 2.0 ALMA 2.0

Новейшая версия индикатора ALMA.

Hercules A.T.C. 2006 Hercules A.T.C. 2006

Советник торгует на прорыве скользящего среднего. Использованы индикаторы: два iMA (Moving Average, MA), iRSI(Relative Strength Index, RSI) и два iEnvelopes (Envelopes).

The Puncher The Puncher

Торговля по индикаторам: iStochastic (Stochastic Oscillator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).