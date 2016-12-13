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JK BullP AutoTrader - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1880
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи — Collector, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Советник по индикатору Bulls Power.
Открытие двух позиций подряд.
EURUSD,M5 с 2016.06.08 по 2016.12.10:
Gandalf_PRO
Создание советника навеяно темой "Нейросети, как их освоить, с чего начать?"ALMA 2.0
Новейшая версия индикатора ALMA.
Hercules A.T.C. 2006
Советник торгует на прорыве скользящего среднего. Использованы индикаторы: два iMA (Moving Average, MA), iRSI(Relative Strength Index, RSI) и два iEnvelopes (Envelopes).The Puncher
Торговля по индикаторам: iStochastic (Stochastic Oscillator) и iRSI (Relative Strength Index, RSI).