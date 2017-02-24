Autor der Idee — Roman Yushkin, Autor des mq5 Codes — barabashkakvn.

Die Forex-Strategie “10 Punkte auf EURUSD” hat zahlreiche Varianten hat und ähnelt sich der Session Breakout Strategie, und viele professionelle Trader arbeiten mit dieser Strategie. Wenn man also noch den richtigen Risikomanagement hinzufügt, kann man gute Ergebnisse erzielen.

Die Idee der Strategie “10 Punkte auf EURUSD” besteht im Folgenden:

Als Grundlage dient der Ausbruch des Hochs und Tiefs des Vortags. Die meisten Trader gehen davon aus, dass wenn das Hoch des Vortags durchbrochen ist, geht der Preis nach oben und umgekehrt für das Tief.

Deswegen werden diese zwei Extrema als Stop Loss Orders verwendet.



Hat der Preis das Tief des Vortags durchbrochen, werden Stop Loss ausgelöst, deswegen bewegt sich der Preise noch einige Punkte lang weiter. Für das Hoch gilt das Gleiche, aber nur in die Kaufrichtung.

Wir werden unsere Gewinne basierend auf diesen Tatsachen erzielen: Buy-Position beim Ausbruch des Hochs am Vortag eröffnen und Sell-Position — beim Ausbruch des Tiefs des Vortags.



Aber da andere Trader die gleichen zwei Punkte als Widerstands/Unterstützungsebenen verwenden, bewegt sich der Preis nicht immer in die Richtung des Ausbruchs des Hochs und Tiefs des Vortags. Dementsprechend besteht also die Notwendigkeit, einen festgelegten Stop Loss zu verwenden.













Hinweis:

Empfohlenes Währungspaar: EURUSD

Die platzierten Pending Orders sind von 00.00 GMT bis 00.00 GMT des nächsten Tages gültig.

1. Platzieren wir am 00.00 GMT zwei Pending Orders — eine Kauforder (über dem Hoch des Vortags + Spread) und eine Verkaufsorder (unter dem Tief des Vortags - Spread).



2. Setzen wir Take Profit — 250 Pips.



3. Stop Loss — 50 Pips.



4. Eine wichtige Besonderheit: man muss NUR die erste Kreuzung des Hochs oder Tiefs während des Handelstages berücksichtigen (z.B. wenn Pending Orders bei Stop Loss oder Take Profit geschlossen wurden, platzieren wir keine anderen Orders an diesem Tag)

Tipps:

Empfohlenes Risiko - 2% -5% von der Einlage für jeden Trade.