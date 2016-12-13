Автор идеи: Roman Yushkin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Форекс-стратегия "10 пунктов по EURUSD" имеет бесчисленное множество разновидностей и чем-то похожа на стратегию Session Breakout, а работают по ней многие профессиональные трейдеры, поэтому, если совместить ее с правильным риск-менеджментом, то можно добиться хороших результатов.





Суть стратегии "10 пунктов по EURUSD" в следующем

За основу стратегии берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. Большинство трейдеров считают, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, то цена пойдет вверх, и наоборот — для минимума.

Исходя из этого, обычно эти два экстремума используются в качестве стоп-лосс ордеров.

Поэтому если цена пробила минимум предыдущего дня, то сработают стоп-лоссы, и из-за этого движение цены продолжится еще в течение какого-то количества пунктов. Соответственно, для максимума действительно то же правило, только в сторону покупки.

Зная эти факты, мы и будем зарабатывать свою прибыль: открываем сделку на Покупку при пробое максимума предыдущего дня и на Продажу — при пробое минимума предыдущего дня.

Но поскольку другие трейдеры используют эти же 2 точки в качестве уровней поддержки и сопротивления, то цена не всегда движется в сторону пробития максимума и минимума прошлого дня. Соответственно, есть необходимость использовать стоп-лосс фиксированной величины.





Примечание

Рекомендуемая валютная пара:EURUSD

Выставленные отложенные ордера действительны с 00.00 по GMT до 00.00 по GMT следующего дня.

Выставляем в 00.00 по GMT 2 отложенных ордера — один на покупку (выше максимума предыдущего дня + спред) и один — на продажу (ниже минимума предыдущего дня - спред); Устанавливаем тейк-профит — 250 пипсов; Страховочный стоп-лосс — 50 пипсов; Важная особенность: обращать внимание нужно ТОЛЬКО на 1-е пересечение максимума или минимума в течение торгового дня (т.е. если отложенные ордера закрылись по стоп-лоссу или профиту, то больше ордеров в этот день не выставляем).





Советы

Рекомендуемый риск: 2%-5% от депозита по каждой сделке.