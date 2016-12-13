CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

10 pips EURUSD - эксперт для MetaTrader 5

RomanY | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4104
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Roman Yushkin

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Форекс-стратегия "10 пунктов по EURUSD" имеет бесчисленное множество разновидностей и чем-то похожа на стратегию Session Breakout, а работают по ней многие профессиональные трейдеры, поэтому, если совместить ее с правильным риск-менеджментом, то можно добиться хороших результатов.


Суть стратегии "10 пунктов по EURUSD" в следующем

За основу стратегии берутся пробои максимума и минимума предыдущего торгового дня. Большинство трейдеров считают, что если пробит уровень максимума предыдущего дня, то цена пойдет вверх, и наоборот — для минимума.

Исходя из этого, обычно эти два экстремума используются в качестве стоп-лосс ордеров.

Поэтому если цена пробила минимум предыдущего дня, то сработают стоп-лоссы, и из-за этого движение цены продолжится еще в течение какого-то количества пунктов. Соответственно, для максимума действительно то же правило, только в сторону покупки.

Зная эти факты, мы и будем зарабатывать свою прибыль: открываем сделку на Покупку при пробое максимума предыдущего дня и на Продажу — при пробое минимума предыдущего дня.

Но поскольку другие трейдеры используют эти же 2 точки в качестве уровней поддержки и сопротивления, то цена не всегда движется в сторону пробития максимума и минимума прошлого дня. Соответственно, есть необходимость использовать стоп-лосс фиксированной величины.


Примечание

Рекомендуемая валютная пара:EURUSD

Выставленные отложенные ордера действительны с 00.00 по GMT до 00.00 по GMT следующего дня.

  1. Выставляем в 00.00 по GMT 2 отложенных ордера — один на покупку (выше максимума предыдущего дня + спред) и один — на продажу (ниже минимума предыдущего дня - спред);
  2. Устанавливаем тейк-профит — 250 пипсов;
  3. Страховочный стоп-лосс — 50 пипсов;
  4. Важная особенность: обращать внимание нужно ТОЛЬКО на 1-е пересечение максимума или минимума в течение торгового дня (т.е. если отложенные ордера закрылись по стоп-лоссу или профиту, то больше ордеров в этот день не выставляем).


Советы

Рекомендуемый риск: 2%-5% от депозита по каждой сделке.

Pipsover Pipsover

Советник-пипсовщик. Работа по индикаторам iChaikin (Chaikin Oscillator) и iMA (Moving Average, MA).

WOC.0.1.2 WOC.0.1.2

Советник осуществляет поиск безоткатного движения (анализ тиков).

CashMachine 5min CashMachine 5min

Советник использует индикаторы iDeMarker (DeMarker, DeM) и iStochastic (Stochastic Oscillator). Три виртуальных уровня для защиты прибыли.

PricePosition PricePosition

Индикатор PricePosition показывает статистику по цене в угловой точке, после которой цена поднимается выше (BUY) или опускается ниже (SELL).