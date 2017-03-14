アイディアの著者 — Roman Yushkin, MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn.

「EURUSDの10ポイント」外為戦略には無数のバリエーションがあってセッションブレイクアウト 戦略に多少似ており、多くの専門トレーダーによっても使用されています。したがって、適切なリスク管理と組み合わせることで、良い結果が得られます。

「EURUSDの10ポイント」戦略の本質は以下の通りです。

前日の高および低ブレイクアウトが戦略の基礎として採用されます。ほとんどのトレーダーは、価格が前日の高値より高くなれば、価格は上昇し、安値の場合はその逆だと信じています。

これに基づいて、これらの2つの極値が通常決済逆指値として使用されます。



したがって、価格が前日の安値を下回れば決済逆指値がトリガーされ、これにより価格の動きは一定のポイント数だけ継続されます。したがって、同じルールが高値に、反対方向に適用されます。

これらの事実を知ることによって、利益が上がります。前日の高値のブレイクアウト時には買い取引、前日の安値のブレイクアウト時に売り値取引を開きます。



しかし、他のトレーダーは支持と抵抗レベルと同じ2つのポイントを使用しているので、価格は必ず前日の高値と引くねのブレイクアウトの方向に動くとは限りません。したがって、固定した決済逆指値を使用する必要があります。<













注意事項：

推奨された通貨ペア： EURUSD

未決注文は、翌日の00:00 GMTから00:00 GMTまで有効です。

1. 00.00 GMTに、買い注文（前日の高値+スプレッドを超える）と売り注文（前日の低値 - スプレッド）の2つの未決注文をだします。



2. 決済指値を250ピップスに設定します。



3. 決済逆指値を50ピップスに設定します。



4. 重要な特質：取引日中の高値または安値の最初の交差点のみが考慮されます（つまり、未決注文が決済指値または決済逆指値よって決済された場合、その日はそれ以上注文しないでください）。

ヒント：

1取引あたりの推奨リスクは預金の2〜5％です。