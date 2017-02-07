思路提供者 — Roman Yushkin, QL5 代码作者 — barabashkakvn。

"10 点值 EURUSD" 外汇策略有无数的变化, 且有点类似于 时段突破 策略, 它也被许多专业交易员使用。因此, 当将它与适当的风险管理相结合时, 可以获得良好的结果。

"10 点值 EURUSD" 策略的实质如下:

突破前一天的最高价和最低价作为策略的基础。大多数交易者相信, 如果前一天的最高点被突破, 价格将上涨, 反之亦然。

有基于此, 这两个极值通常用作止损价位。



因此, 如果前一天的最低价被突破, 止损将被触发, 且出于此点, 价格走势将持续一定数量的点数。相应地, 相同的规则适用于最高价, 但方向相反。

了解这些事实, 我们将赚取我们的利润: 在前一天的最高点突破时开买单, 在前一天的最低点突破时开卖单。



但由于其它交易者使用相同的 2 点作为支撑位和阻力位, 价格并不会总是向前一天的最高点和最低点突破的方向移动。因此, 需要使用固定的止损值。













注:

建议货币对: EURUSD

放置挂单的有效期是从 00.00 GMT 到下一天的 00.00 GMT。

1. 在 00.00 GMT 的时刻放置两笔挂单 — 一笔买入 (前一天最高价值之上 + 点差) 以及一笔卖出单 (前一天最低价之下 - 点差)。



2. 设置止盈 — 250 点值。



3. 安全止损 — 50 点值。



4. 重要特征: 只考虑交易日期间的第一次最高价或最低价交汇 (即, 如果挂单由止损或止盈平仓, 这一天不要再下任何订单)

温馨提示:

建议每笔交易的风险为资金的 2-5%。