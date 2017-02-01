Autor da ideia — Roman Yushkin, autor do código mq5 — barabashkakvn.

A estratégia de negociação forex "10 pontos em EURUSD" tem um número infinito de variedades e, além disso, é algo semelhante à estratégia Session Breakout, muitos traders proficionais trabalham com ela, por isso, se você combiná-la com uma gestão de risco adequada, é possível alcançar bons resultados.

Essência da estratégia "10 pontos em EURUSD":

A estratégia baseia-se na fuga mínima e máxima do dia anterior. A maioria dos traders acreditam que, se houver um rompimento do nível máximo do dia anterior, o preço vai subir, e vice-versa, para o mínimo.

Partindo disso, estes dois extremos são usados comumente como ordens Stop-Loss.



Portanto, se o preço quebrar o mínimo do dia anterior, os stop-loss serão executados, por causa disto, o movimento de preço continua por mais de um número de pontos. Assim, para o máximo, também é usada a mesma regra, mas na direção da compra.

Conhecendo esses fatos, nós ganharemos nosso lucro: abrimos a transação para compra após o rompimento do máximo do dia anterior e abrimos a transação para venda após o rompimento do mínimo do dia anterior.



Mas, como outros traders usam os mesmos dois pontos como níveis de suporte e resistência, o preço não sempre se move no sentido do rompimento do máximo e mínimo do último dia. Nesse sentido, há uma necessidade de usar o Stop-Loss do valor fixo.













Nota:

Par recomendado: EURUSD

As ordens pendentes são válidas a partir de 00.00 GMT a 00.00 GMT no dia seguinte.

1. Colocamos às 00.00 GMT 2 ordens pendentes, uma para compra (acima do máximo do dia anterior + spread) e uma para venda (abaixo do mínimo do dia anterior - spread).



2. Colocamos Take-Profit — 250 pips.



3. Stop-Loss — 50 pips.



4. Algo importante: você precisa prestar atenção APENAS à primeira interseção do máximo ou mínimo durante o dia de negociação (ou seja, se as ordens pendentes foram fechadas por Stop-Loss ou Take-Profit, não colocamos mais ordens pendentes neste dia)

Dicas:

Risco recomendado - 2% -5% a partir do depósito para cada transação.