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Индикаторы

Adaptive Laguerre filter 2 - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3564
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Существует несколько адаптивных фильтров Лягерра. Основное отличие по сравнению с существующими версиями — использование сглаживания, которое не основывается на какой-либо из скользящих средних, но реализуется в ядре расчетов фильтра Лягерра. Это помогает удерживать запаздывание максимально небольшим, насколько это возможно, и добавляет гибкости и возможности к экспериментам — например, использовать очень большой параметр сглаживания.

Коэффициент сглаживания за счет этого может быть от 0 до бесконечности (насколько позволят возможности терминала).

Вдобавок, индикатор, как обычно, оснащен 22 типами цены для расчета, алертами и возможностью смены таймфрейма во входных параметрах.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17151

Nema MACD Nema MACD

MACD, рассчитанная с использованием NEMA.

Nema Nema

Индикатор NEMA - EMA, DEMA, TEMA произвольной глубины.

Smoothed repulse Smoothed repulse

Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.

Adaptive Laguerre filter trend Adaptive Laguerre filter trend

Адаптивный трендовый фильтр Лягерра.