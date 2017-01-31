Существует несколько адаптивных фильтров Лягерра. Основное отличие по сравнению с существующими версиями — использование сглаживания, которое не основывается на какой-либо из скользящих средних, но реализуется в ядре расчетов фильтра Лягерра. Это помогает удерживать запаздывание максимально небольшим, насколько это возможно, и добавляет гибкости и возможности к экспериментам — например, использовать очень большой параметр сглаживания.



Коэффициент сглаживания за счет этого может быть от 0 до бесконечности (насколько позволят возможности терминала).



Вдобавок, индикатор, как обычно, оснащен 22 типами цены для расчета, алертами и возможностью смены таймфрейма во входных параметрах.



