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Adaptive Laguerre filter 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Существует несколько адаптивных фильтров Лягерра. Основное отличие по сравнению с существующими версиями — использование сглаживания, которое не основывается на какой-либо из скользящих средних, но реализуется в ядре расчетов фильтра Лягерра. Это помогает удерживать запаздывание максимально небольшим, насколько это возможно, и добавляет гибкости и возможности к экспериментам — например, использовать очень большой параметр сглаживания.
Коэффициент сглаживания за счет этого может быть от 0 до бесконечности (насколько позволят возможности терминала).
Вдобавок, индикатор, как обычно, оснащен 22 типами цены для расчета, алертами и возможностью смены таймфрейма во входных параметрах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17151
MACD, рассчитанная с использованием NEMA.Nema
Индикатор NEMA - EMA, DEMA, TEMA произвольной глубины.
Эта версия может использовать одну из 4 основных скользящих средних для сглаживания.Adaptive Laguerre filter trend
Адаптивный трендовый фильтр Лягерра.