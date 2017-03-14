適応ラゲールフィルタはいくつかあります。既存のバージョンと今回のバージョンの主な違い（追加）は、後者がは平滑化に平均値を使用せずにラゲールフィルタ計算の中核に実装されている平滑化を使用していることです。これは遅れをできるだけ少なく保つのに役立ち、柔軟性を与えます（そして実験の可能性 - 例として非常に大きい平滑化パラメータをお試しください）。



0から無限大（mtが許す限り）までの「平滑化」係数が可能です。



最後になりますが、いつものように、この指標は22種類の価格とアラートの通常の選択肢を備えていて多時間軸です。



