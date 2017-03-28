Es gibt ein paar Adaptive Laguerre Filter. Der Hauptunterschied der bereits existierenden Versionen zu diesem besteht darin, dass dieser eine Glättung verwendet, die keinen Durchschnitt verwendet, sondern im Kern der Berechnung des Laguerre Filters geschieht. Das hilft den Nachlauf so klein wie möglich zu halten und erhöht die Flexibilität (und die Experimetiermöglichkeiten — versuchen Sie beispielsweise einmal sehr große Parameter).



Er erlaubt einen Koeffizienten der "Glättung" von 0 bis unendlich (so groß wie möglich).



Zum Schluss: Der Indikator, wie üblich, verfügt über 22 Preisarten zur Auswahl, Hinweisgebung und ist multi-zeitrahmenfähig.



