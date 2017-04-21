ExpBuySellSide 是一个 MetaTrader 5 EA交易，基于 ATRStops 和 StepUpDown 指标。

把两个声音 wav 文件展开和复制到 MetaTrader 5/Sounds 文件夹, 这样在EA交易运行的时候，也就是说，当建立/关闭仓位时，EA会发出警告声音。

请在模拟账户中使用 ExpBuySellSideon EA交易，或者根据您自己的判断来使用。

也许它对某些交易者有用。