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Советники

ExpBuySellSide - эксперт для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
2307
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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ExpBuySellSide — советник для MetaTrader 5 Expert на основе индикаторов ATRStops и StepUpDown.

Извлеките и скопируйте 2 звуковых wav-файла в папку MetaTrader 5/Sounds, чтобы во время работы советника подавался предупреждающий сигнал при открытии/закрытии позиций.

Используйте советник на демо-счете или же на реальном, но руководствуйтесь здравым смыслом.

Он может быть полезным для коллег-трейдеров.

ExpBuySellSide

ExpBuySellSide

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17138

Свечи корреляции Свечи корреляции

Отрисовка корреляций (по Спирмену или ранговая (авто)корреляция Пирсона) в виде свечей

Support ressitance - Barry (extended) Support ressitance - Barry (extended)

Поддержка и сопротивление по Barry (расширенная версия).

Nema Nema

Индикатор NEMA - EMA, DEMA, TEMA произвольной глубины.

Nema MACD Nema MACD

MACD, рассчитанная с использованием NEMA.