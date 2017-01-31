ExpBuySellSide — советник для MetaTrader 5 Expert на основе индикаторов ATRStops и StepUpDown.

Извлеките и скопируйте 2 звуковых wav-файла в папку MetaTrader 5/Sounds, чтобы во время работы советника подавался предупреждающий сигнал при открытии/закрытии позиций.

Используйте советник на демо-счете или же на реальном, но руководствуйтесь здравым смыслом.

Он может быть полезным для коллег-трейдеров.