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ExpBuySellSide - эксперт для MetaTrader 5
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ExpBuySellSide — советник для MetaTrader 5 Expert на основе индикаторов ATRStops и StepUpDown.
Извлеките и скопируйте 2 звуковых wav-файла в папку MetaTrader 5/Sounds, чтобы во время работы советника подавался предупреждающий сигнал при открытии/закрытии позиций.
Используйте советник на демо-счете или же на реальном, но руководствуйтесь здравым смыслом.
Он может быть полезным для коллег-трейдеров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17138
Свечи корреляции
Отрисовка корреляций (по Спирмену или ранговая (авто)корреляция Пирсона) в виде свечейSupport ressitance - Barry (extended)
Поддержка и сопротивление по Barry (расширенная версия).