ExpBuySellSide

ExpBuySellSideは、ATRStops指標およびStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 エキスパートアドバイザーはポジションの開閉時に音声アラートを発します。

ExpBuySellSideonエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。

仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。