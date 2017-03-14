無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ExpBuySellSide - MetaTrader 5のためのエキスパート
ExpBuySellSideは、ATRStops指標およびStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。
2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 エキスパートアドバイザーはポジションの開閉時に音声アラートを発します。
ExpBuySellSideonエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。
仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17138
