ポケットに対して
エキスパート

ExpBuySellSide - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sound-Fx.zip (34.33 KB)
ExpBuySellSide.mq5 (45.83 KB) ビュー
ExpBuySellSideは、ATRStops指標およびStepUpDown指標に基づくMetaTrader 5エキスパートアドバイザーです。

2つのWAV音声ファイルをMetaTrader 5/Soundsフォルダに抽出してコピーします。 エキスパートアドバイザーはポジションの開閉時に音声アラートを発します。

ExpBuySellSideonエキスパートアドバイザーはデモ口座でご使用ください。またはご自分の知恵にしたがってご使用ください。

仲間のトレーダーにも役立つかもしれません。

ExpBuySellSide

ExpBuySellSide

