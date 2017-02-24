CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Fractal_WeightOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1076
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Fractal_WeightOscillator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Chartperiode des Indikators (timeframe)

Für eine korrekte Kompilation des Fractal_WeightOscillator_HTF Repeater-Indikators wird die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_WeightOscillator.mq5 benötigt. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 den Fractal_WeightOscillator.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des WeightOscillator Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.

An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.

//---- Einfügen der benutzerdefinierten Indikatoren in den Code des Indikators als Ressource
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5

Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert

//--- den Handle des Fractal_WeightOscillator Inidikators erhalten
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                            WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Die Datei des ursprünglichen Fractal_WeightOscillator.ex5 Indikators beinhaltet die Indikatoren als Ressourcen. Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.

Die Reihenfolge der Kompilation der Dateien:

  1. Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5;
  2. Fractal_WeightOscillator.mq5;
  3. Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5. 

Abb.1. Der Fractal_WeightOscillator_HTF Indikator

Abb.1. Der Fractal_WeightOscillator_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17121

Exp_Fractal_MFI Exp_Fractal_MFI

Der einfachste Expert Advisor basierend auf dem fraktalen MFI.

DayPositionsCount DayPositionsCount

Die Funktion gibt die Anzahl der vom EA eröffneten Positionen an diesem Tages aus.

Angry Bird (Scalping) Angry Bird (Scalping)

Ein Expert Advisor basierend auf Ilan 1.6. Es werden die Indikatoren iCCI (CCI, Commodity Channel Index), iRSI (RSI, Relative Strength Index).

Fractal_MFI_HTF Fractal_MFI_HTF

Der Fractal_MFI Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.