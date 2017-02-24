und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Fractal_WeightOscillator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Fractal_WeightOscillator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Für eine korrekte Kompilation des Fractal_WeightOscillator_HTF Repeater-Indikators wird die kompilierte Datei des ursprünglichen benutzerdefinierten Indikators Fractal_WeightOscillator.mq5 benötigt. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Nach der Kompilation beinhaltet die Datei Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 den Fractal_WeightOscillator.ex5 Indikator als Ressource, deswegen muss er nicht mehr im Ordner des Terminals vorhanden sein! Dafür wurde dem Code des Indikators der entsprechende Code für das Einfügen des WeightOscillator Indikators in die ausführbare Datei hinzugefügt.
An der globalen Ebene wurde die ausführbare Datei des Indikators als Ressource hinzugefügt.
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5
Im Block der OnInit() Funktion wurde der Pfad zum Indikator geändert
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Die Datei des ursprünglichen Fractal_WeightOscillator.ex5 Indikators beinhaltet die Indikatoren als Ressourcen. Auf diese Weise kann die kompilierte ausführbare Datei des Repeater-Indikators ohne den ursprünglichen Indikartor in anderen Terminals verwendet werden.
Die Reihenfolge der Kompilation der Dateien:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5;
- Fractal_WeightOscillator.mq5;
- Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5.
Abb.1. Der Fractal_WeightOscillator_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17121
