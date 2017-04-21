请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Fractal_WeightOscillator_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1177
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中含有时段选择选项的Fractal_WeightOscillator 指标。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表周期 (时段)
Fractal_WeightOscillator_HTF 指标需要编译好的自定义指标文件 Fractal_WeightOscillator.mq5 才能进行编译，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators。
在编译后，Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 指标文件包含了 Fractal_WeightOscillator.ex5 指标，是一个资源, 所以就不需要在终端文件夹中含有编译好的指标文件才能工作了。为此，在指标的代码中加入了对应的代码来在可执行文件中包含 WeightOscillator 指标。
指标可执行文件已经在全局范围作为资源加上了。
//---- 在指标代码中以资源方式包含自定义指标
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5
在 OnInit() 函数块中改变指标的字符串路径
//--- 取得 Fractal_WeightOscillator 指标的句柄
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Fractal_WeightOscillator.ex5 指标文件也以资源形式包含了指标，这样，指标编译好的文件都可以在其它交易终端中使用，而不需要原始的指标。
编译文件的顺序:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5;
- Fractal_WeightOscillator.mq5;
- Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5.
图1. Fractal_WeightOscillator_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17121
支撑阻力 - Barry (扩展版)
支撑阻力 - Barry (扩展版).AO动能指标 - 扩展版
AO动能指标 - 扩展版
Correlation candles(关联烛形)
把关联关系 (Spearman 或者 Pearson 等级 (自动)关联) 绘制为烛形。ExpBuySellSide
ExpBuySellSide 是一个 MetaTrader 5 EA交易，基于 ATRStops 和 StepUpDown 指标。