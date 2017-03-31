コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Fractal_WeightOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFractal_WeightOscillator指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

Fractal_WeightOscillator_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_WeightOscillator.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_WeightOscillator.ex5指標はコンパイル後にFractal_WeightOscillator_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにWeightOscillator指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。

//---- カスタム指標を指標コードにリソースとしてインクルードする
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。

//--- Fractal_WeightOscillator指標ハンドルの取得
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                            WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Fractal_WeightOscillator.ex5ソース指標のファイルもまた指標をリソースとして含みます。したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

ファイルをコンパイルする順番は下記の通りです。

  1. Fractal_RSI.mq5、Fractal_MFI.mq5、Fractal_WPR.mq5、Fractal_DeMarker.mq5
  2. Fractal_WeightOscillator.mq5
  3. Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5 

図1　Fractal_WeightOscillator_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17121

