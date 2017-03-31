私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Fractal_WeightOscillator_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1120
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFractal_WeightOscillator指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
Fractal_WeightOscillator_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_WeightOscillator.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。
Fractal_WeightOscillator.ex5指標はコンパイル後にFractal_WeightOscillator_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにWeightOscillator指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。
指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5
OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Fractal_WeightOscillator.ex5ソース指標のファイルもまた指標をリソースとして含みます。したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。
ファイルをコンパイルする順番は下記の通りです。
- Fractal_RSI.mq5、Fractal_MFI.mq5、Fractal_WPR.mq5、Fractal_DeMarker.mq5
- Fractal_WeightOscillator.mq5
- Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5
図1 Fractal_WeightOscillator_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17121
CyberiaTraderはMetaTrader 5のエキスパートアドバイザーです。StopAndTake MT5
価格チャートで実行すると、このスクリプトは現在の製品のすべての注文の決済逆指値/決済指値を修正します。
3D視覚化のデモンストレーションです。JK BullP AutoTrader
このエキスパートアドバイザーはiBullsPower（ブルパワー）指標を使います。