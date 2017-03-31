入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つFractal_WeightOscillator指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Fractal_WeightOscillator_HTFリピーター指標をコンパイルするにはコンパイルされたFractal_WeightOscillator.mq5カスタム指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに配置します。

Fractal_WeightOscillator.ex5指標はコンパイル後にFractal_WeightOscillator_HTF.ex5指標ファイルにリソースとして含まれているため、コンパイルされたEAは同ファイルがターミナルフォルダに存在しなくても動作します。この目的のために、実行可能ファイルにWeightOscillator指標を含めるための対応するコードが指標コードに追加されています。

指標の実行可能ファイルは、グローバルスコープでリソースとして追加されました。



#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5

OnInit()関数のブロックでリソースとして使用される指標の文字列パスを変更しました。



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator" ,e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Fractal_WeightOscillator.ex5ソース指標のファイルもまた指標をリソースとして含みます。したがって、リピータ指標のコンパイルされた実行可能ファイルは、元の指標なしでそれ自体で他の取引端末上で使用することができます。

ファイルをコンパイルする順番は下記の通りです。

Fractal_RSI.mq5、Fractal_MFI.mq5、Fractal_WPR.mq5、Fractal_DeMarker.mq5 Fractal_WeightOscillator.mq5 Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5

図1 Fractal_WeightOscillator_HTF指標