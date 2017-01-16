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Fractal_WeightOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_WeightOscillator_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_WeightOscillator.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
После компиляции файл индикатора Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_WeightOscillator.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора WeightOscillator в исполняемый файл.
На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5
В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору
Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
Файл исходного индикатора Fractal_WeightOscillator.ex5 тоже содержит в себе индикаторы, как ресурсы. Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.
Порядок компиляции файлов:
- Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5;
- Fractal_WeightOscillator.mq5;
- Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5.
Рис.1. Индикатор Fractal_WeightOscillator_HTF
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