Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_WeightOscillator_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_WeightOscillator.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_WeightOscillator.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора WeightOscillator в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс



#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору



Ind_Handle= iCustom (Symbol_,TimeFrame, "::Indicators\\Fractal_WeightOscillator" ,e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,

WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Файл исходного индикатора Fractal_WeightOscillator.ex5 тоже содержит в себе индикаторы, как ресурсы. Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Порядок компиляции файлов:

Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5; Fractal_WeightOscillator.mq5; Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5.

Рис.1. Индикатор Fractal_WeightOscillator_HTF