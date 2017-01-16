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Индикаторы

Fractal_WeightOscillator_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
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Опубликован:
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Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для корректной компиляции индикатора ретранслятора Fractal_WeightOscillator_HTF необходимо наличие откомпилированного файла исходного пользовательского индикатора Fractal_WeightOscillator.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

После компиляции файл индикатора Fractal_WeightOscillator_HTF.ex5 содержит индикатор Fractal_WeightOscillator.ex5 в себе как ресурс, и поэтому дальнейшей необходимости его наличия в папке терминала для работы откомпилированного итогового индикатора нет! Для этого в код индикатора добавлен соответствующий код для включения индикатора WeightOscillator в исполняемый файл.

На глобальном уровне добавлен исполняемый файл индикатора как ресурс

//---- Включение пользовательских индикаторов в код индикатора как ресурсов
#resource \\Indicators\\Fractal_WeightOscillator.ex5

В блоке функции OnInit() изменён строковый путь к используемому как ресурс индикатору

//--- получение хендла индикатора Fractal_WeightOscillator
   Ind_Handle=iCustom(Symbol_,TimeFrame,"::Indicators\\Fractal_WeightOscillator",e_period,normal_speed,RSIWeight,RSIPrice,MFIWeight,MFIPrice,MFIVolumeType,
                            WPRWeight,DeMarkerWeight,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);

Файл исходного индикатора Fractal_WeightOscillator.ex5 тоже содержит в себе индикаторы, как ресурсы. Таким образом, откомпилированный исполняемый файл индикатора ретранслятора можно использовать на других торговых терминалах без исходного индикатора самостоятельно.

Порядок компиляции файлов:

  1. Fractal_RSI.mq5, Fractal_MFI.mq5, Fractal_WPR.mq5 и Fractal_DeMarker.mq5;
  2. Fractal_WeightOscillator.mq5;
  3. Fractal_WeightOscillator_HTF.mq5. 

Рис.1. Индикатор Fractal_WeightOscillator_HTF

Рис.1. Индикатор Fractal_WeightOscillator_HTF

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Два индикатора iMA c жёстко заданными периодами 3 и 7 и один индикатор iRSI с жёстко заданным периодом 2.

up3x1 up3x1

Три iMA на текущем периоде.

Trend_Catcher Trend_Catcher

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BollTrade BollTrade

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